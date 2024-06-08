«Убирайтесь!»: возмущенная Лана Дель Рей напала на фотографов в Париже

Певица Лана Дель Рей дала отпор фотографам, которые преследовали ее в Париже. Об этом сообщает иностранное издание TMZ.

В Париже за Ланой Дель Рей везде ходили папарацци, которые притворялись простыми туристами. В какой-то момент артистка это заметила. Она выхватила телефон из рук одного фотографа и накричала на всю группу.

«Вы ходите за мной и моей семьей! Убирайтесь! Не преследуйте меня!» – заявила исполнительница хита «Born to Die».

После этого в Сети появилась фотография, на которой автору удалось заснять момент ругани артистки с папарацци. Лана Дель Рей решила высказать свое мнение по этому поводу в комментариях.

«Эти уроды заявили, что отретушируют фотографии так, что мне не понравится, после ругани. Сталкеры», – возмутилась знаменитость.

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