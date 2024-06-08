«Так волновалась, что даже не хотела идти в школу»: из-за чего переживает дочь больной раком Кейт Миддлтон

Принц Уэльский Уильям посетил мероприятия в честь 80-й годовщины высадки союзных сил в Нормандии. Во время своего визита сын короля Великобритании Карла III заговорил о детях и признался, что его дочь, 9-летняя принцесса Шарлотта, переживает за маму, принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, которая сейчас проходит курс профилактической химиотерапии. Об этом пишет The Mirror.

Кейт Миддлтон не появлялась на публике уже почти полгода. 22 марта супруга принца Уильяма сообщила, что сейчас проходит курс профилактической химиотерапии. Как оказалось, у нее обнаружили рак после операции на брюшной полости в январе 2024 года.

Теперь большую часть времени Кейт Миддлтон проводит с семьей в своей резиденции. Большую часть хлопот на себя взял ее муж, принц Уильям. Он заботится об их совместных детях: 10-летнем принце Джордже, 9-летней принцессе Шарлотте и 6-летнем принце Луи.

Во время визита в Нормандию принц Уильям признался, что принцесса Шарлотта переживает о маме, которая борется с раком. В настоящее время девочка находится в школе, однако каникулы у нее начнутся лишь в июле. По словам принца Уэльского, сейчас Шарлотта сдает экзамены, из-за чего сильно переживает.

«Шарлотта так волновалась, что даже не хотела идти в школу в тот день. Но учится она хорошо и прилежно», — поделился принц Уильям.

Также супруг Кейт Миддлтон рассказал о состоянии принцессы Уэльской. Наследник престола отметил, что, несмотря на болезнь, его жена настроена позитивно. Однако из-за лечения Кейт Миддлтон была вынуждена пропустить мероприятие.

«Ей бы очень хотелось быть здесь сегодня. Ее бабушка служила в Блетчли-парке. У нее было довольно много общего с некоторыми из присутствующих здесь женщин», — признался принц Уэльский.

Ранее сообщалось о том, что больная раком Кейт Миддлтон может не вернуться к королевским обязанностям после перенесенного курса химиотерапии.