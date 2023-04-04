У звезды «Росомахи» Хью Джекмана нашли подозрительные образования: возможен рецидив рака

В 2013 году у известного голливудского актера Хью Джекмана обнаружили базальноклеточную карциному – злокачественную раковую опухоль. За все эти годы ему провели шесть операций, и вплоть до текущего года у звезды «Росомахи» была ремиссия. Однако недавно при очередном обследовании врачи заметили подозрительные образования на его лице, которые могут указывать на рецидив.

Новости о состоянии своего здоровья Хью не стал скрывать от своих поклонников и рассказал им все в личном блоге. По признанию артиста, ему сделали две биопсии, но результаты ему будут известны только через 2-3 дня. Он пообещал, как только услышит вердикт врачей, сообщить о нем фанатам. Он призвал всех людей регулярно посещать медиков, а также не забывать пользоваться кремом от солнца.

«Просто хочу напомнить вам, что базальноклеточный рак кожи – наименее опасный из всех. Пожалуйста, пользуйтесь солнцезащитным кремом. Неважно, как сильно вы хотите загореть. Просто поверьте, загар того не стоит», - поделился Хью Джекман.

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