«Мы улыбались и хихикали»: Киану Ривз рассказал, чем занимается в постели с 49-летней художницей

Актер Киану Ривз рассказал о «последнем моменте блаженства» со своей возлюбленной, художницей Александрой Грант. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru со ссылкой на People.

Журналисты спросили 58-летнего Киану, когда он в последний раз испытывал блаженство.

«Пару дней назад с моей милой. Мы были в постели. Мы были соединены. Мы улыбались, смеялись и хихикали. Чувствовали себя великолепно. Было просто очень приятно быть вместе», — разоткровенничался исполнитель роли «Джона Уика».

О романе Киану и Александры Грант стало известно в ноябре 2019 года, когда они появились на гала-вечере LACMA Art + Film Gala. А в апреле 2022 года актера заметили за покупкой кольца, так родились слухи об их помолвке.

Подчеркивается, что знаменитость никогда не был женат. В 1999 году у актера и его невесты, актрисы Дженнифер Сайм, родилась мертворожденная дочь Ава. А через два года Дженнифер погибла в автокатастрофе.

Напомним, что актер известен своими ролями в популярных фильмах: «Матрица», «Джон Уик», «Адвокат дьявола», «Константин: повелитель тьмы», «47 ронинов».

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