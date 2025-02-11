ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 февраля 2025, 15:38
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У звезды «Назад в будущее» родилась первая внучка

Актриса из «Назад в будущее» Лиа Томпсон впервые стала бабушкой.
У звезды «Назад в будущее» родилась первая внучка

© Priscilla Grant/Everett Collection/East News

Американская актриса Лиа Томпсон впервые стала бабушкой. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Старшая дочь артистки родила девочку. Знаменитость также опубликовала серию фотографий с новорожденной внучкой.

«Добро пожаловать в этот безумно красивый мир, малышка. Робби Джун Карлайл! Я бабушка, друзья! В моем сердце царят радость и благодарность. Я испытываю гордость за Медди и Зака за их веру и умение дарить любовь», - поделилась актриса.

Напомним, Лиа Томпсон наиболее известна по роли в комедии 1990-х годов «Кэролайн в городе», а также роли Лоррейн Бейнс МакФлай, матери Марти МакФлая в трилогии «Назад в будущее».

Лии Томпсон и ее мужа, режиссера Ховарда Дойча, есть две дочери: Мэдлин и Зои. Вторая наследница пошла по стопам матери и снялась в таких картинах, как «Почему он?», «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», «Подстава».

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Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
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