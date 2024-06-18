У звезды «Форсажа» диагностировали рак

Актер Дон Омар сообщил, что ему диагностировали смертельное заболевание. Врачи обнаружили у него рак. Этим он поделился в личном блоге.

Звезда «Форсажа» признался, что в больнице ему рассказали о страшном диагнозе. Однако сдаваться он не собирается. Дон считает, что уже скоро сможет избавиться от опухоли.

«Сегодня это так, но завтра у меня не будет рака. Я верю, что добрые мечты обязательно сбываются. До скорой встречи», - написал Омар и выложил фото из больницы.

Подробностей заболевания актер раскрывать не стал. Также он не стал уточнять, какую стадию рака ему диагностировали.

Напомним, что в «Форсаже» Дон Омар сыграл Рико Сантоса. Кроме того, он известен в качестве исполнителя в стиле реггетон. За свое творчество он даже получил «Грэмми».

Ранее 85-летний актер из «Властелина колец» Иэн Маккеллен упал со сцены во время спектакля «Игроки-короли» в Лондоне. Ему потребовалась госпитализация.