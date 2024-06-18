Носил громоздкий костюм с накладным животом: сыгравший Гэндальфа актер рухнул со сцены во время спектакля

Британский актер Иэн Маккеллен, известный по роли волшебника Гэндальфа в трилогии «Властелин колец», упал со сцены во время спектакля «Игроки-короли» (Player Kings) в Лондоне. Его госпитализировали в больницу.

Как сообщает The Mirror, 85-летний артист оступился во время сцены драки. Он упал и начал просить о помощи. В зале сразу же выключили свет и вызвали скорую помощь.

Зрителей вывели из зала: все постановки с участием Маккеллена отменили. Артист надеется быстро поправиться после случившегося.

«Актер „в хорошем настроении“ после падения во время выступления Player Kings», — рассказал представитель театра.

Постановка «Игроки-короли» — современная интерпретация шекспировского «Генриха IV». В спектакле Маккеллен играет Фальстафа: для этой роли актер носил тяжелый костюм с накладным животом.

Британский актер получил широкую известность после роли Магнето в «Людях Икс» и чародея Гэндальфа в кинотрилогиях «Властелин колец» и «Хоббит».

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