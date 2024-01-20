«У всего есть цена»: молодая вдова основателя «Playboy» призналась, что не любила его

Вдова основателя «Playboy» заявила, что не была влюблена в Хью Хефнера. 37-летняя модель Кристал Хефнер раскрыла подробности о своем браке в интервью с изданием People.

Отметим, что муж Кристал был старше нее более чем на 60 лет. Она впервые побывала в замке шеф-редактора знаменитого мужского журнала в 2008 году.

«Я думала – вау, если буду любить все, что любит он, и делать все, чего он от меня хочет, стану фавориткой. И я стала, но себя я потеряла», – рассказала модель.

Как утверждает девушка, в замке повсюду была плесень, поскольку его редко чистили. Кроме того, в особняке часто проходили вечеринки, которые износили здание.

Кристал призналась, что даже не знает, была ли она счастлива в браке с мужчиной.

«Я поняла, что между нами был большой дисбаланс власти. Все казалось миром успеха и фантазий, но всем в нем надо спать с восьмидесятилетним. Есть цена, у всего есть цена», – заключила она.

Напомним, Хью Хефнер скончался в сентябре 2017 года. Незадолго до смерти мужчина перенес инфаркт и сепсис.

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