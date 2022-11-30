У супруги Джастина Бибера выявили опухоль яичника
Вот уже несколько лет Хейли Бибер находится в браке с известным артистом. Поклонники пары настолько за них рады, что постоянно пророчат модели беременность. Тем не менее в ближайшем времени этого не произойдет. В своей социальной сети девушка откровенно рассказала о том, что имеет проблемы по части женского здоровья. Так, врачи обнаружили у нее кисту яичника.
откровенное фото Бибер
Фото: Из профиля Instagram модели (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Хейли поделилась фотографией, на которой заметно вздутие внизу живота. Бибер поспешила объясниться: внутри нее не ребенок, а киста размером с яблоко, которая причиняет модели постоянную боль. «У меня нет эндометриоза или ПКОС, но у меня несколько раз была опухоль яичника, и это нисколько не весело», — пожаловалась Бибер.
К слову, подобное откровение вызвало сочувствие со стороны фолловеров, а многие из них даже признались, что и сами столкнулись с этим недугом.
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