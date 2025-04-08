У Робби Уильямса диагностировали пиратскую болезнь

Известный британский певец Робби Уильямс признался, что у него диагностировали цингу из-за попыток похудеть. Его слова приводит издание Mirror.

Музыкант заявил, что в минувшем году он похудел почти на 90 килограммов после приема специального препарата, однако это негативно отразилось на его здоровье.

«Я перестал есть и не получал питательных веществ», — объяснил артист, уточнив, что у него начался дефицит витамина С, вследствие чего он заболел цингой.

«Болезнь пиратов XVII века», — поделился Робби Уильямс.

Кроме того, певец рассказал, что впервые за 10 лет его охватила депрессия и он предположил, что это может быть связано с его диетой. После этого исполнитель решил пересмотреть свои пищевые привычки.

При этом Робби Уильямс добавил, что «темные тучи теперь рассеялись». В настоящий момент музыкант готовится к своему масштабному стадионному туру, который стартует 31 мая в Эдинбурге.

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