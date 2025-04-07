78-летний Элтон Джон раскрыл свое состояние после почти полной потери зрения

Известный британский певец Элтон Джон рассказал о своем самочувствии после почти полной потери зрения. Его слова приводит издание The Times.

В сентябре минувшего года стало известно, что музыкант подхватил инфекцию, из-за которой практически полностью потерял зрение, ослепнув на один глаз. В новом интервью исполнитель пожаловался, что из-за ухудшения зрения не может наблюдать за тем, как его сыновья, 14-летний Закари и 12-летний Элайджа занимаются спортом.

При этом артист не теряет веру в то, что все изменится в лучшую сторону.

«Я выздоравливаю, но процесс очень медленный, и пройдет некоторое время, прежде чем зрение вернётся к поражённым глазам», — поделился 78-летний певец.

Стоит отметить, что в последние годы Элтон Джон регулярно сталкивается с проблемами со здоровьем. Кроме инфекции, летом 2023 года знаменитость госпитализировали в Монако. Он упал в своем доме на Французской Ривьере. Тогда исполнитель отделался легкими травмами.

Ранее выяснилось, что из-за проблем со здоровьем Элтон Джон лишился возможности подписывать пластинки.