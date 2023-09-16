«У них уже закончился роман»: Тарасова рассказала о расставании Саши Трусовой и Александра Кондратюка

Одна из самых обсуждаемых пар в фигурном катании — Саша Трусова и Александр Кондратюк — распалась. Соответствующую информацию подтвердила тренер Татьяна Тарасова, передает «Советский спорт».

Трусова больше не будет совершать свои знаменитые четверные прыжки. Об этом в новом интервью рассуждала Тарасова. Прежде стало известно, что юная фигуристка уже практически не тренируется. Некоторые вовсе считают, что Саша завершила профессиональную карьеру.

В беседе с Тарасовой журналисты предположили, что Трусова перестала заниматься спортом из-за любви. Еще совсем недавно фигуристка была счастлива в отношениях с Кондратюком: пара путешествовала, публиковала совместные снимки и строила планы на будущее. Тренер, в свою очередь, рассказала собеседникам, что молодых людей больше ничего не связывает.

«Так у них уже закончился роман. Насколько я знаю, они больше не состоят в отношения. Она просто не тренируется, потому что уже что-то для себя решила, видимо, что не будет выступать», — поведала Тарасова.

Ни Трусова, ни Кондратюк никак новость о расставании пока не прокомментировали. Саша, к слову, в последнее время появляется на различных мероприятиях без сопровождения Марка.

О романе фигуристов стали говорить после публикации фотографии с ними из Дубая. Тогда молодых людей сняли фанаты. Через некоторое время Саша и Марк раскрыли секрет, опубликовав совместный снимок.

Ранее стало известно, что актер Александр Петров расстался со Стасей Милославской. Сразу же после этого он женился на случайной прохожей.