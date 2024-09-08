«У них настоящая химия»: раскрыты подробности романа 54-летней Наоми Кэмпбелл с молодым возлюбленным

54-летняя модель Наоми Кэмпбелл провела все лето вместе с 35-летним возлюбленным, немецким диджеем Грегором Зюттерлином, более известным как Rampa. Об этом пишет The Sun со ссылкой на анонимного источника.

По словам инсайдера, между моделью и музыкантом «настоящая химия», и все указывает на то, что они являются парой.

«У них настоящая химия, и они провели вместе потрясающее лето. Ему интересно посмотреть, к чему это приведет, и они во многом ведут себя так, будто они пара», — заявил собеседник издания.

Источник отметил, что Наоми Кэмпбелл и Грегор Зюттерлин находят время и друг на друга, несмотря на постоянные разъезды.

«У Грегора был насыщенный работой год, но Наоми была рада присоединиться к нему, где бы он ни находился», — подчеркнул инсайдер.

Собеседник издания также заявил, что отношения пары стремительно развиваются.

«Это бурный роман, но сейчас он не собирается сбавлять обороты», — поделился источник.

Напомним, слухи о романе Наоми Кэмпбелл с музыкантом появились в середине августа этого года. Тогда модель засняли за поцелуем с Грегором Зюттерлином на вечеринке в Греции.

Ранее сообщалось о том, что Наоми Кэмпбелл засняли на пляже на Миконосе вместе с детьми, которых она скрывает.