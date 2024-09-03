54-летнюю Наоми Кэмпбелл сфотографировали на пляже на Миконосе вместе с детьми, которых она скрывает

54-летняя модель Наоми Кэмпбелл проводит семейный отпуск в Греции. Папарацци засняли ее на Миконосе вместе с детьми, которых она прячет от прессы и поклонников. Фото звезды опубликовал Telegram-канал «Самые СЛИВки».

Наоми не скрывает то, что не сама родила своих детей. И дочь, и сын знаменитости появились на свет благодаря суррогатному материнству. Она призналась, что, когда стала мамой, то сосредоточилась на наследниках, и они стали ее приоритетом. При этом публике детей модель не спешит показывать. На всех снимках она закрывает их лица.

Сейчас Кэмпбелл отдыхает вместе с сыном и дочерью в Греции. Фотографы подловили ее на пляже, где она прогуливалась в серебристом купальнике. Также вместе с моделью на остров прилетел ее бойфренд – немецкий диджей Rampa.

Напомним, что в окружении звезды слухи о романе с музыкантом опровергают, заявляя, что они просто друзья. Однако на отдыхе папарацци засняли, как пара не только обнималась во время танца, но и целовалась. Поэтому фанаты уверены, что их связывают романтические отношения.

Ранее 57-летнюю актрису Сальму Хайек засняли во время отдыха на яхте.