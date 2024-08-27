«У них был роман»: Бен Аффлек встречался с предполагаемой избранницей до брака с Дженнифер Лопес

Недавно актера Бена Аффлека застали в компании Кик Кеннеди (настоящее имя — Кэтлин) после новости об официальном разводе с певицей Дженнифер Лопес. Однако, как утверждают источники, артист и его спутница знакомы уже давно, причем еще до воссоединения Бена Аффлека с женой. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам инсайдеров, Бен Аффлек и Кик Кеннеди были знакомы еще до брака актера с Дженнифер Лопес. Более того, некоторые утверждают, что пара состояла в отношениях.

«У них был роман до того, как он снова сошелся с Джей Ло. Когда Бен начал встречаться с Кик, он считал, что это его шанс присоединиться к влиятельной семье Кеннеди. Но она была слишком молода и не была готова ни к чему серьезному», — заявил собеседник Daily Mail.

Как уточняется, 36-летняя Кик Кеннеди давно неравнодушна к 52-летнему Бену Аффлеку, она «считает, что он умен и очень в ее стиле», но при этом «ведет себя скрытно, потому что не хочет, чтобы ее считали любовницей». Вместе с тем, как рассказал инсайдер, девушке «все равно», как 55-летняя Дженнифер Лопес может отнестись к возобновлению их отношений.

Собеседник издания добавил, что актер и его новая предполагаемая избранница начали встречаться, когда он уже разошелся с певицей.

Известно, что Кэтлин Кеннеди является дальней родственницей 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди. Девушка получила образование в Стэнфордском университете, где изучала историю и театральное мастерство. Сообщается, что сейчас она занимается актерской деятельностью и писательством, на ее счету несколько небольших ролей в сериалах «Сплетница», «Умерь свой энтузиазм» и других.

Напомним, 20 августа Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком, указав дату расставания с мужем — 26 апреля 2024 года. По информации источников, причиной разрыва знаменитостей стали «непримиримые противоречия».

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек месяц не могут продать свой дом за 68 млн долларов.