Особняк Лопес и Аффлека с 24 ванными комнатами никто не хочет покупать: сколько стоит дом

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек уже месяц не могут продать свой особняк, который никому из них не нужен после развода. Роскошный дом они купили год назад за 60 млн долларов, а теперь продают за 68 млн. Об этом сообщает зарубежный портал TMZ.

Семейное гнездышко находится в Беверли-Хиллз, но супруги так и не успели насладиться жизнью в нем в полной мере. Так, певица и актер разводятся, а дом продают. Эксперты в сфере недвижимости говорят, что в доме ничего не изменилось, ремонт был, но не слишком серьезный, чтобы делать цену на 8 млн выше. В июле его выставили на продажу, просмотров было много, но реальных предложений о покупке – нет. Известно, что в доме 12 спален и 24 ванные комнаты.

Полагается, что желающих приобрести особняк будет не так много по нескольким причинам. Для начала, людей, которые могут позволить себе подобный дом – не так много. Кроме того, некоторых смущает ситуация в отношениях пары.

Другой агент добавил, что для заключения каких-либо крупных сделок потребуется некоторое время из-за жесткого рынка с высокими процентными ставками.

А у Бена уже есть новый дом. Актер купил его за 20,5 миллионов долларов сразу после слухов о разводе.

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