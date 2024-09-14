«У него получилось впечатлить»: Виктория Бекхэм раскрыла, чем будущий муж покорил ее на первом свидании

В июле этого года футболист Дэвид Бекхэм и его супруга, экс-солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм отметили 25-летие супружеской жизни. В эпизоде нового документального фильма In Vogue: The 90s певица раскрыла, чем будущий муж покорил ее на первом свидании. Об этом пишет Daily Mail.

Как оказалась, артистка рассказывала спортсмену, что влюблена в бренд Prada. Тогда Дэвид Бекхэм решил впечатлить избранницу и пришел на их первое свидание в новом костюме от бренда.

«Когда я впервые встретила Дэвида в 1997 году, он слышал, что я — та самая „стильная перчинка“, которая любит дизайнерскую одежду. Поэтому перед первым свиданием он пошел в бутик и купил себе костюм Prada, чтобы меня впечатлить. И у него получилось: это же Prada!» — поделилась Виктория Бекхэм.

4 июля супруги отпраздновали 25-ю годовщину свадьбы. Виктория Бекхэм признавалась, что ее чувства к мужу до сих пор так же сильны.

«У меня есть муж, в которого я до сих пор очень сильно влюблена, возможно, даже больше, чем когда мы впервые встретились. Каждый день мы встаем утром и идем гулять, держась за руки. Мы любим держаться за руки», — рассказывала экс-солистка Spice Girls.

Артистка также поделилась секретом счастливого и крепкого брака. По мнению Виктории Бекхэм, супруги должны поддерживать друг друга и иметь возможность самореализации. Так, знаменитость решила не отказываться от карьеры ради семьи и «очень благодарна за то, что по-прежнему может заниматься любимым делом и получать от этого удовольствие».

Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. У супругов четверо детей: 25-летний Бруклин Джозеф Бекхэм, 22-летний Ромео Джеймс Бекхэм, 19-летний Круз Дэвид Бекхэм и 13-летняя Харпер Севен Бекхэм.

Ранее сообщалось о том, что Дэвид и Виктория Бекхэм отпраздновали 25-ю годовщину свадьбы в нарядах, которые надевали на церемонию бракосочетания.