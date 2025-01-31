Дело о депортации принца Гарри рассмотрят в суде

Дело о депортации принца Гарри из США дошло до суда. Об этом пишет издание Daily Mail.

Аналитический центр Heritage Foundation потребовал обнародовать визовые документы младшего сына короля Карла III, поскольку ставит под сомнение законность его въезда в США в 2020 году.

Герцог Сассекский при получении американской визы должен был сообщить, употребляет ли он наркотики. В 2023 году состоялась премьера его автобиографии под названием «Запасной». В мемуарах он рассказал, что пробовал ряд тяжелых наркотических веществ, изменяющих сознание, после смерти своей матери принцессы Дианы.

В Heritage Foundation допускают, что в документах на визу об этом не сказано, что может служить поводом для депортации. Если же Гарри во всем признался и все равно смог получить визу, это позволяет обвинить администрацию Джо Байдена в злоупотреблениях.

В сентябре минувшего года Heritage Foundation уже предпринимал попытку получить данные о визе члена британской королевской семьи при помощи Закона о свободе информации, однако потерпел поражение в суде. Теперь дело дошло до рассмотрения следующего иска, в котором ответчиком выступает Министерство внутренней безопасности США. Слушание состоится 5 февраля.

Накануне стало известно, что принца Гарри госпитализировали из-за Меган Маркл.