«У нее разбито сердце»: Венсан Кассель расстался с Тиной Кунаки после пяти лет брака

Порядка пяти лет назад бывший муж Моники Беллуччи Венсан Кассель женился на молодой модели Тине Кунаки. Сейчас пара разошлась. Об этом сообщается на сайте StarHit.

Во время брака супруга родила Венсану Касселю дочку Амазони. Сейчас не сообщается, что именно стало причиной разрыва звездных отношений. Сами супруги и их представители не комментируют ситуацию.

Отмечается, что знаменитый актер удалил из социальной сети совместные фотографии с моделью Тиной Кунаки. Также он не поздравил ее с днем рождения, который состоялся вчера. Девушке исполнилось 26 лет.

«Они расстались несколько недель назад. У Тины разбито сердце», — подчеркнул источник.

Напомним, что Кунаки и Кассель сыграли скромную свадьбу во Франции в августе 2018 года.

По мнению поклонников, пара смотрелась вместе гармонично, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте.

Прошлый брак Венсана с актрисой мирового кино Моникой Беллуччи просуществовал 14 лет. За это время у пары родились две дочери. Первая – Дева. Вторая – Леони.

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