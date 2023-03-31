Обнимала другого: Бритни Спирс сняла обручальное кольцо и улетела на Гавайи без мужа

Поп-дива Бритни Спирс пережила на своем пути множество трудностей и, казалось, обрела счастье с фитнес тренером Сэмом Асгари. Влюбленные поженились летом прошлого года, но недавно девушка неожиданно появилась без обручального кольца. Блондинка улетела отдыхать без мужа, но с давним другом и менеджером.

Папарацци запечатлели 41-летнюю певицу с расстроенным выражением лица, когда она покидала свой дом в Лос-Анджелесе. Она была с распущенными волосами и в очках, прикрываясь от фотографов. Звезда вместе любимого обнимала плюшевого медведя, а после села в автомобиль и уехала в аэропорт.

Когда в Сети появились свежие снимки Спирс, то фанаты обратили внимание, что девушка сняла обручальное кольцо. Знаменитость никогда не расставалась с символом любви. Она также отправилась на частном самолете в путешествие без молодого супруга. Зато взяла с собой Кейда Хадсона, который является ее менеджером.

Тогда папарацци решили понаблюдать за мужем артистки. На их удивление, во время прогулки он тоже был без обручального кольца. А ведь Сэм носил его на протяжении девяти месяцев.

Зарубежные СМИ пишут о том, что пара находится на грани развода. Тем более что Бритни призналась, что скучает по времени, когда была свободна. Недавно она опубликовала видео из Мексики, которое было сделано еще до свадьбы. Звезда подписала кадры словами: «Возвращение в Мексику... До того, как я вышла замуж... Такая счастливая и глупая здесь».

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