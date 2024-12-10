«У нее было ощущение, что ее преследуют»: раскрыто, как Трамп пытался ухаживать за принцессой Дианой

Раскрыто, как Дональд Трамп пытался ухаживать за принцессой Дианой после ее развода с принцем Чарльзом. Об этом пишет издание Radar.

По данным источника, будущий президент США считал Диану одной из самых горячих женщин. В его личном рейтинге она, по словам информатора, до сих пор занимает третье место — сразу после бывшей супруги Иваны и нынешней Мелании.

Через год после расставания Дианы с принцем Чарльзом Трамп отправил ей огромную корзину цветов с сожалениями по поводу произошедшего. При этом ее расположения ему так и не удалось добиться. Бывшая близкая подруга покойной принцессы Селена Скотт признавалась, что даже после огромного количества дорогостоящих букетов Трамп вызывал у Дианы лишь страх.

«Трамп явно видел в Диане сверхжену. У нее было ощущение, что он ее преследует», — рассказывала Скотт журналистам.

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