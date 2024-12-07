«У нее был тяжелый год»: Дженнифер Лопес готова к новой жизни после развода с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес готова начать жизнь с чистого листа с нового года. Певица «сосредоточена на себе» после болезненного разрыва с Беном Аффлеком. Об этом сообщает People со ссылкой на инсайдера.

По словам источника, у расставшейся с мужем Дженнифер Лопес был непростой год, но она уже готова начать новую жизнь с наступлением 2025 года.

«У нее был тяжелый год, но сейчас все хорошо. Она готова к Рождеству и новому году с новыми силами», — заявил собеседник издания.

Напомним, после объявления о разводе с Беном Аффлеком в этом году певица отменила свой летний тур «This Is Me… Live» по США, «чтобы побыть со своими детьми и семьей». В октябре Дженнифер Лопес дала интервью, в котором призналась, что переживала «трудное время», но намерена двигаться дальше и посвятить себя работе.

«Я была так опустошена, что подвела кого-то, но мне просто нужно было быть со своими детьми и собой и действительно разобраться в том, что происходило в моей жизни. И я рада, что сделала это, потому что это было действительно трудное время для меня. Возможно, самое трудное время в моей жизни, но это было также и лучшее время, потому что мне пришлось проделать работу над собой», — делилась артистка.

Слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком появились в мае этого года. Позднее стало известно, что 20 августа певица подала на развод с мужем. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия». Недавно актер воссоединился с бывшей женой Дженнифер Гарнер в День благодарения, артистка же отметила праздник без экс-возлюбленного.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес раскрыла, с какими трудностями столкнулась в начале карьеры.