Дженнифер Лопес раскрыла, с какими трудностями столкнулась в начале карьеры

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в начале карьеры. Об этом она заявила в выпуске Variety’s Awards Circuit podcast.

По словам Лопес, латиноамериканская внешность мешала ей достичь успеха на старте карьеры. Так, поначалу постановщики регулярно отказывали ей в ролях из-за особенностей внешнего вида и речи. В итоге первое время артистка пробовалась на стереотипные роли девушек с акцентом.

«Я продолжала думать: "Почему я не могу просто сыграть романтическую роль? Почему я не могу быть такой соседской девчонкой?" Эта вера, эта убежденность в том, что я своя в индустрии, была тем, что помогло мне сломать эти шаблоны», — поделилась знаменитость.

Дженнифер уточнила, что до сих пор нередко сомневается в себе и считает, что ей не место в киноиндустрии. Однако в такие моменты она старается быстро напомнить себе, что много работает и заслужила всего, чего добилась.

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