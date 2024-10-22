У находящегося в тюрьме продюсера Харви Вайнштейна нашли рак костного мозга

У американского продюсера Харви Вайнштейна диагностировали рак костного мозга. Лечение он проходит в тюремном заключении. Об этом сообщает New York Post.

Источники портала рассказали, что у Вайнштейна нашли хронический миелоидный лейкоз. Состояние продюсера не уточняется. Представитель Харви сначала информацию опроверг, но потом возмутился тем, что личные медицинские данные стали общедоступны.

«Из уважения к частной жизни господина Вайнштейна мы не будем давать дальнейших комментариев», - ответил представитель продюсера Крейг Ротфельд.

На данный момент Харви находится в тюремной больнице на острове Райкерс в Нью-Йорке. Он лишился свободы после того, как в 2017 году разгорелся скандал из-за жалоб более 80-ти актрис на него. Они утверждали, что продюсер домогался их. Этот судебный процесс широко освещался в СМИ, и из-за него появилось движение #MeToo.

Вайнштейна признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и приговорили к 23-м годам тюрьмы. А затем суд добавил еще 16 лет к сроку. Команда Харви с этим не согласилась и подала апелляцию. В итоге в Нью-Йорке отменили 23-летний приговор.

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