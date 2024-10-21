Делал это при звездах шоу-бизнеса: P. Diddy обвинили в изнасиловании 13-летней девочки после церемонии MTV

Рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на глазах других звезд шоу-бизнеса. Пострадавшая рассказала, что это произошло 20 лет назад после церемонии награждения MTV.

После ареста знаменитости появляются все новые обвинения от предполагаемых жертв. Так, женщина, назвавшая себя «Джейн Доу» рассказала о том, что в 13-летнем возрасте встретилась с рэпером после шоу MTV Video Music Awards. Он устроил вечеринку, где и изнасиловал подростка.

По ее словам, она мечтала попасть на церемонию и решила пройтись возле припаркованных лимузинов с просьбой помочь ей. Один из водителей откликнулся и заявил, что его босс «любит молодых девушек». Подростку действительно помогли, а после шоу ее пригласили на вечеринку и отвезли туда на лимузине. Там школьницу попросила подписать документ о неразглашении, она сделала это.

Девочка увидела на мероприятии множество звезд шоу-бизнеса и попробовала напиток, после которого почувствовала «головокружение и одурманенность». Когда ей стало плохо, то она пошла искать комнату, чтобы отдохнуть. За ней зашел P. Diddy и двое знаменитостей – мужчина и женщина. Рэпер заявил девочке, что ее ждет «вечеринка».

По словам пострадавшей, у нее все это время было затуманенное сознание. Сначала ее изнасиловал гость мужского пола, пока другие смотрели, а потом и сам рэпер. После случившегося подросток с трудом смогла покинуть особняк. По пути нашла свою одежду и позвонила отцу с просьбой поскорее забрать ее оттуда. Она до сих пор вспоминает об инциденте со страхом.

«После жутких событий она впала в глубокую депрессию, которая продолжает влиять на все аспекты ее жизни», — цитирует New York Post заявление девушки.

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