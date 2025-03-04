«У меня теперь обвисшие руки»: Шэрон Стоун иронично высказалась о старении

Актриса Шэрон Стоун публично высказалась о старении. 66-летняя звезда призвала любить свое тело в любом состоянии. Она сравнила свои обвисшие руки с ангельскими крыльями. Об этом сообщает People.

«Я шучу, что у меня теперь обвисшие руки. Я думаю: «Ну, у меня были красивые руки, а теперь они сильные и красивые, как крылья ангела. Ну и что с того, что у них есть складки? Может быть, именно это и делает их замечательными сейчас», — высказалась знаменитость.

Актриса также процитировала писательницу Джеки Коллинз.

«После 40 никогда не поднимайся на вершину и не маши рукой на прощание», – сказала она.

Напомним, что не так давно Стоун назвала борющихся со старением людей «глупыми».

Ранее мы писали о том, что Шэрон Стоун появится в популярном сериале о молодежи «Эйфория». Она поучаствует в третьем сезоне, но подробностей о ее роли пока нет. Проект выйдет в 2026 году. Главными звездами являются: Зендая, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Хантер Шефер, Сидни Суини.