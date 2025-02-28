Шэрон Стоун снимется в третьем сезоне сериала «Эйфория»

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала, что появится в третьем сезоне сериала «Эфория», съемки которого стартовали в этом месяце. Ее слова приводит The Variety.

«Нет ничего более захватывающего, чем работать с этой талантливой командой. В ней прекрасно все — от гения Сэма Левинсона до грубой изысканности актерского состава и сплоченной команды. Для меня большая честь быть частью «Эйфории», — сообщила Стоун в беседе с изданием.

Информации о том, кого именно сыграет актриса, пока что нет. Новыми звездами в касте стали также Росалия, Кадим Хардисон, Анна ван Паттен и Тоби Уоллес.

Ранее Шэрон Стоун раскрыла подробности перенесенного инсульта. По ее словам, «первый шаг» на пути к восстановлению занял у нее семь лет — а на протяжении двух из них она даже не могла читать.