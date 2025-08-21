«У меня связаны руки, я ничего не могу сделать»: дочь Халка Хогана пытается раскрыть правду о смерти отца

Дочь скончавшегося в прошлом месяце рестлера Халка Хогана Брук сделала новое заявление. По словам 37-летней девушки, раскрыть тайну смерти ее отца помогли бы записи с нательных камер полицейских и звонков в службу 911. Об этом пишет Page Six.

Брук рассказала, что с ней связывались сотрудники полиции и медсестры, которые якобы были рядом с Халком Хоганом в момент его кончины. Они убеждали ее в необходимости ознакомиться с видео- и аудио материалами, которые «потенциально могут пролить свет на события того дня и изменить то, что мы все слышали».

«Эти же специалисты так страстно переживают из-за того, чему стали свидетелями, что продолжают связываться со мной и подталкивать меня к поиску конкретных ответов по сей день», — сообщил дочь рестлера в своей соцсети.

Она также отметила, что эти люди рисковали своей работой, чтобы сделать то, что считали правильным. Однако записи с нательных камер и звонков в 911 со дня смерти Хогана-старшего «заблокированы» и недоступны в соответствии с действующим в США законом о свободе информации.

«Ставлю ли я под сомнение подпись врача на свидетельстве о смерти, учитывая его прошлое, с которым может ознакомиться любой желающий в Сети? Вы можете ответить на этот вопрос сами», — добавил Брук.

Кроме того, девушка сообщила о полученной информации своему младшему брату Нику. Также она призналась ему, что у нее «связаны руки», поскольку она отказалась от наследства борца до его смерти.

«Все зависит от жены моего отца, и я никак не могу на это повлиять. Я ничего не могу сделать», — написала она.

Ранее мы писали, почему дочь Халка Хогана отказалась от многомиллионного наследства своего известного отца.