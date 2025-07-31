«Ей все еще очень больно»: почему дочь Халка Хогана отказалась от многомиллионного наследства рестлера

Дочь скончавшегося рестлера Халка Хогана Брук окончательно дистанцировалась от своего знаменитого отца. Пока остальные его родственники планируют делить наследство, 37-летняя девушка сама выписала себя из завещания, которое было составлено еще в 2023 году.

Об этом сообщает US Magazine.

Причину поступка Брук Хоган объяснил ее супруг, бывший игрок НХЛ Стив Олекси. По словам хоккеиста, его жена защищала интересы отца даже после его смерти, «собрав все мужество и доброту, на которые была способна», потому что ей «все еще было очень больно».

«Эти деньги не отражают достижений на ринге — большая их часть была получена за счет достоинства моей жены. Это было построено на обидных комментариях о ней и ее прошлых отношениях, которые причинили боль не только ей, но и многим другим семьям», — поделился 39-летний Олекси.

В данном случае речь идет о серии комментариев Халка Хогана, которые рестлер однажды дал в отношении бывшего парня Брук. Аудиозапись из частного видео знаменитости в 2012 году просочились в Сеть. Через год актер подал судебный иск против сайта, который опубликовал запись. В 2016 году Хоган-старший получил компенсацию в размере 31 миллиона долларов.

Ранее мы писали о том, как родственники Халка Хогана планируют делить многомиллионное наследство рестлера.