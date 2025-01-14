«У меня сердце упало»: мама актера с ДЦП Сайкса рассказала, как оставила его умирать в пожаре

Мама актера Рори Сайкса впервые после смерти сына рассказала о том, как оставила его в горящем доме. Мужчина, страдавший детским церебральным параличом, не смог выбраться из особняка и велел матери спасаться самой. Подробности выяснил People.

По словам женщины, из-за масштабных пожаров в Калифорнии они с сыном должны были эвакуироваться, но до последнего оставались в доме. Когда же огонь почти добрался до их жилья, они все-таки решили выбираться. Однако актер не мог покинуть особняк самостоятельно, а его мама не могла помочь, так как сломала руку.

Понимая, что из-за него родительница может пострадать, Рори сказал ей уходить самой.

«Если тебе станет жарко, Рори, милый, или тебе будет неудобно, просто посиди в душе. Просто посиди в душе и не выключай воду», - сказала мама сыну на прощание.

Уже в безопасном месте женщина узнала, что их дом охватило пламя. А потом ей сообщили, что Сайкс погиб. Однако американка до последнего надеялась на лучшее. Но на опознании она узнала сына.

«У меня просто сердце упало. Я просто затаила дыхание и не могла дышать, я так волновалась. Там ничего не было, даже холодильников, ничего… Даже плитки не было», - рассказала женщина.

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