«У меня хороший прогресс»: больная раком Кейт Миддлтон впервые за полгода выйдет в свет

В последнее время внимание общественности приковано к принцессе Уэльской Кейт Миддлтон, которая сейчас проходит курс химиотерапии. В Сети все чаще появляются тревожные новости о больной раком супруге принца Уильяма, ходили слухи, что она не вернется к королевским обязанностям после лечения. Накануне Кейт Миддлтон выступила с публичным обращением в официальном аккаунте в соцсети и даже пообещала скоро выйти в свет.

Принцесса Уэльская, которая проходит лечение от онкологии, не появлялась на публике с конца прошлого года и долгое время не комментировала свое состояние. Однако накануне Кейт Миддлтон опубликовала в соцсети обращение, в котором поблагодарила поклонников за поддержку и впервые рассказала о химиотерапии. Жена принца Уильяма сопроводила пост своим свежим фото, на котором она предстала в жакете и джинсах под большой ивой.

Кейт Миддлтон отметила, что ее лечение проходит успешно и уже заметен прогресс. При этом принцесса Уэльская призналась, что ее состояние нестабильно и часто может меняться в разные дни.

«У меня хороший прогресс, но как знает любой, кто проходит химиотерапию, бывают хорошие и плохие дни», — поделилась Кейт Миддлтон.

По словам жены принца Уильяма, ей предстоит пережить еще несколько месяцев химиотерапии. Но Кейт Миддлтон старается сохранять позитивный настрой, учится «быть терпеливой», «прислушивается к своему телу» и принимает каждый день «таким, какой он есть».

Более того, принцесса Уэльская заявила, что собирается появиться на публике 15 июня в честь дня рождения короля Великобритании Карла III.

«Я с нетерпением жду возможности посетить парад по случаю дня рождения короля в эти выходные с моей семьей и надеюсь принять участие в нескольких публичных мероприятиях этим летом», — призналась жена принца Уильяма.

Напомним, 22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что сейчас проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе 2024 года рака.

Ранее сообщалось о том, что Кейт Миддлтон столкнулась с осложнениями после курса химиотерапии.