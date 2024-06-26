Отец Майкла Джексона признался, что знал о скорой смерти сына

Отец американского певца Майкла Джексона Джо рассказал, что опасался передозировки от лекарств у своего звездного сына за месяц до его смерти в 2009 году. Об этом сообщает Daily Express.

Мужчина признался, что он мог бы спасти исполнителя, однако адвокаты запретили ему приближаться к знаменитости. Об опасениях отца Майкла Джексона стало известно в 15-ю годовщину смерти певца.

«Адвокат Брайан Окссан, который долгое время был юридическим советником семьи Джексонов с 1980-х годов, высказал предположение, что Джо Джексон мог был бы единственным, кто достучался бы до Майкла и спас его. Однако в последний месяц жизни певец держался подальше от всех и никого к себе не подпускал, — сказано в сообщении.

Уточняется, что за несколько недель до смерти музыканта отец в ходе кратковременной встречи с ним в гостинице Beverly Hills предупредил его о возможных проблемах с бесконтрольным приемом лекарственных препаратов и порекомендовал лечь в клинику. Однако знаменитость полностью доверял лечащему врачу Конраду Мюррею и не слушал родственников.

«После той встречи Джо позвонил адвокату и сказал: «Брайан, он не выживет. Они убивают его. Я знаю, ему нужна помощь... он умрет», - приводит Daily Express показания свидетелей.

Напомним, Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет от остановки сердца, вызванной передозировкой анестетика пропофола.

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