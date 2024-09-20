У известного журналиста выявили агрессивную форму рака

Американский тележурналист Эрик Полсен признался, что у него выявили агрессивную форму рака. Об этом ведущий рассказал в эфире канала WWL-TV.

Полсен заявил, что болен агрессивной формой рака. По словам врачей, журналист может победить болезнь и поправиться.

«Я не из тех, кто много беспокоится в жизни, и я всегда был бойцом. Это борьба, которую я не приветствую, но я готов к ней», — приводит слова ведущего Adweek.

Журналист настроен позитивно. Его поддерживают друзья и близкие. После лечения он надеется вернуться к работе.

Эрик Полсен проработал 47 лет в филиале CBS в Новом Орлеане, став ведущим с самым большим стажем работы в регионе.

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