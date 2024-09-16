«Это была неделя, полная страха»: у 40-летней модели Бьянки Балти обнаружили рак яичников после удаления груди

Супермодель и лицо бренда Dolce&Gabbana Бьянка Балти призналась, что тяжело больна. Она опубликовала в своем блоге фотографию, на которой запечатлена в клинике.

40-летняя Бьянка откровенно рассказала своим поклонникам, что борется с раком яичников. В настоящее время ей уже назначили необходимые процедуры и сделали операцию.

«Я прошла осмотр в больнице, чтобы узнать, что боль в животе была раком яичников третьей стадии. Это была неделя, полная страха, боли и слез», — разоткровенничалась модель.

Пользователи Сети поддержали Бьянку. При этом среди комментаторов оказалась блогер Светлана Бондарчук. Она отметила силу модели и то, что та не унывает в такой ситуации. Также бывшая жена режиссера Федора Бондарчука заявила о важности регулярной проверки здоровья.

Известно, что в 2022 году Бьянка решилась на удаление молочных желез, чтобы предотвратить возможно развитие рака груди.

Ранее онкобольной телеведущий и журналист Отар Кушанашвили признался, что ему предстоит финальная операция на кишечнике в конце сентября.