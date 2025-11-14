«У Гарри есть миссия»: принц рискует браком с Меган Маркл желанием отвезти детей в Британию на Рождество

Принц Гарри сообщил о планах отвезти детей в Великобританию на Рождество. Уехавший в США наследник британского трона рискует навлечь на себя гнев супруги Меган Маркл из-за желания навестить больного раком отца до его смерти.

Как сообщает RadarOnline, саму герцогиню Сассекскую не пригласили на традиционное праздничное мероприятие королевской семьи. При этом Меган хочет, чтобы дети, — 6-летний Арчи и 4-летняя Лилибет, — остались в Калифорнии.

В мае этого года Гарри заявлял, что не представляет себе возможным возращение Меган в Британию на фоне его споров с Министерством внутренних дел страны по поводу безопасности семьи принца. Однако, по заявлениям источников, сейчас он полон решимости изменить ситуацию.

«У Гарри есть миссия. Он не смирится с тем, что его дети вырастут, так и не узнав о своей британской семье и о том, откуда родом он сам. Он готов пойти против воли Меган в этом вопросе, считая, что эти визиты должны состояться, и как можно скорее», — поделился инсайдер.

Ранее принц Гарри намекнул, что очень сильно скучает по своему старшему брату Уильяму