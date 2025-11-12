«Сильно скучает по старшему брату»: принц Гарри намекнул на желание вернуться на родину и воссоединиться с Уильямом

Принц Гарри намекнул, что скучает по своему старшему брату Уильяму и хочет вернуться на родину. Об этом бывший член королевской семьи написал в проникновенном эссе о Британии, изданном ко Дню памяти, который ежегодно отмечается в стране 11 ноября.

Эссе под названием «Узы, шутки, храбрость: что значит быть британцем — от принца Гарри» подробно изучила эксперт по языку тела Джуди Джеймс, сообщает RadarOnline. Она обратила внимание на некоторые строки в произведении герцога Сассекского.

В одном из абзацев Гарри написал: «Хотя в настоящее время я проживаю в Соединенных Штатах, Великобритания есть и всегда будет страной, которой я с гордостью служил и за которую сражался. Подшучивания в столовой, в клубе, в пабе, на трибунах — как бы нелепо это ни звучало — вот что делает нас британцами».

Джеймс отметила, что самая первая фраза в приведенной строке довольно интересна, как по своей формулировке, так и по использованию знаков препинания.

«Это утверждение, не подлежащее обсуждению, но использование Гарри слов “в настоящее время” звучит как нечто обсуждаемое и, похоже, намекает на возвращение в Великобританию. Это оставляет пространство для маневра. Например, если кто-то говорит: „Я сейчас не женат“, это подразумевает желание человека вступить в брак», — объяснила эксперт.

Джеймс предположила, что Гарри таким образом мог отправить Уильяму некое послание. Особенно в свете того, что он предпринимает шаги для восстановления отношений с отцом, королем Карлом III.

«Есть предположение, что, так настойчиво и эмоционально используя эти слова, Гарри намекает (возможно, подсознательно), как сильно он скучает по своему старшему брату», — добавила специалист.

Ранее мы писали, что принц Гарри извинился перед Канадой за свое фото в кепке «Лос-Анджелес Доджерс».