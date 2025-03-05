У актрисы появилась бессонница: Гвинет Пэлтроу спивается из-за пожаров
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Американская актриса Гвинет Пэлтроу столкнулась с проблемами. У нее началась бессонница. Еще знаменитость не может отказаться от алкоголя. Она стала выпивать каждый день, чтобы справиться со стрессом от пожара.
Пэлтроу рассказала об этом в подкасте The Goop. По словам актрисы, пожары в Лос-Анджелесе, которые поставили на уши всех, вывели ее из душевного равновесия.
Из-за стихийного бедствия Гвинет столкнулась с бессонницей. Это, в свою очередь, привело к тому, что звезда стала злоупотреблять алкоголем. Знаменитость выпивает каждый вечер, чего раньше с ней не происходило.
«Раньше я вообще не пила много — может быть, один бокал в неделю», — рассказала Гвинет в подкасте.
Ранее Леонардо Ди Каприо засняли с девушкой впервые после пожаров в Лос-Анджелесе. Он появился на публике с моделью Витторией Черетти.