У актера Кевина Спейси на 8 секунд онемела рука на кинофестивале в Узбекистане

У актера и обладателя премии «Оскар» Кевина Спейси онемела рука на кинофестивале в Узбекистане. Это состояние длилось 8 секунд, но после случившегося он был доставлен в больницу.

Подробности сообщает издание The Sun.

64-летнему актеру стало плохо при посещении музея в Самарканде. Как пишет СМИ, Спейси почувствовал, как «вся левая рука онемела примерно на восемь секунд».

Его госпитализировали в городскую больницу. Там провели обследование, сделали МРТ.

У актера подозревали сердечный приступ, но опасения врачей не подтвердились.

В середине сентября певец Игорь Николаев попал в больницу с обширным инфарктом. Ему провели операцию на сердце. Концерты по России и за границей пришлось отменить. Тем не менее с 10 октября артист готов рассматривать предложения о работе, но только недалеко от Москвы. Цена за его выступления выросла на миллион рублей. Теперь организаторам придется выложить 4 млн.