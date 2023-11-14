У актера Бартона Каупертуэйта обнаружили опухоль мозга, об этом сообщает Lenta.Ru.

У 31-летнего американского актера и танцора Бартона Каупертуэйта врачи диагностировали опухоль мозга второй стадии. Как рассказал артист, сыгравший в сериале «Хрупкие создания», медики обнаружили новообразование размером с лимон.

По словам Каупертуэйта, последние восемь недель он мучался от приступов и в итоге попал в больницу, где ему сделали МРТ головного мозга. Врачи рассказали, что у знаменитости есть шансы выжить.

«Единственный курс лечения подобных заболеваний — это операция на головном мозге. Доктора пока уверены, что смогут удалить большую часть опухоли», — рассказал он.

Актер добавил, что ожидает операцию в ближайшую неделю. Каупертуэйт настроен на положительный исход и рассчитывает вскоре вернуться к работе.

«Я планирую полностью прийти в норму и превзойти свою былую славу», — поделился в соцсетях он.

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