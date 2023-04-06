У 86-летнего Сильвио Берлускони нашли серьезное заболевание крови: политик в реанимации

В конце марта 86-летний Сильвио Берлускони был экстренно госпитализирован в больницу. Его мучали сильные боли и симптомы пневмонии. Спустя несколько дней врачам удалось стабилизовать его состояние, и он получил документы о выписке. Однако дома ему побыть практически не удалось. 5 апреля ему вновь вызвали бригаду скорой помощи, и в этот раз доставили в реанимацию.

Источники итальянских СМИ сообщили, что медики выявили у Берлускони серьезное заболевание крови. Из-за него организм политика ослаблен, поэтому сейчас он страдает от многих недугов. «Боли, которые его мучают, и пневмония последних дней — на самом деле это осложнения, которые могут возникнуть в уже ослабленном организме», - сообщили инсайдеры.

Пока представители Берлускони никак не прокомментировали информацию. Но по предварительной информации, у него могли обнаружить лейкемию. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Ранее появились новые подробности лечения фигуриста Романа Костомарова, который уже три месяца лежит в больнице «Коммунарка». В последние дни он начал идти на поправку, однако, как утверждают специалисты, приступать к протезированию все еще рано. Более того, возможно, что бионику олимпийский чемпион будет осваивать только через год, а то и два.