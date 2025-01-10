У 58-летнего Венсана Касселя родился четвертый ребенок от 28-летней возлюбленной

58-летний актер Венсан Кассель стал отцом в четвертый раз. Ребенка от него родила 28-летняя модель Нара Баптист.

Радостную новость звезда кинематографа сообщил в личном блоге. Он поделился, что у него появился на свет сын. Мальчик родился 7 января 2025 года, и родители дали ему необычное имя — Каэтано.

«Уже умный, полный здоровья, любви и поэзии. Самый крутой чувак на свете», - рассказал Венсан.

Напомним, что об отношениях актера с молодой моделью стало известно еще в 2023 году, но тогда немногие верили в серьезность этого романа. Поклонники Касселя предполагали, что интрижка скоро закончится, так как у него с Нарой разница в возрасте 30 лет. Но уже в сентябре 2024 года звезда подиума призналась, что ждет первенца от возлюбленного.

К слову, у Венсана есть дети от предыдущих отношений. В браке с Моникой Беллуччи у него родились дочери Дева и Леони, а с Тиной Кунаки — дочь Амазони.

Ранее стало известно, чем занимаются дочери Венсана Касселя и Моники Беллуччи.