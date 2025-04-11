У 52-летнего актера из «Анатомии страсти» Эрика Дэйна диагностировали склероз

Актер Эрик Дэйн раскрыл поклонникам свой диагноз. Врачи обнаружили у него в 52 года склероз. Однако звезда «Анатомии страсти» не отчаивается. Он намерен продолжать полноценно жить и работать. Об этом сообщает People.

Эрик признался, что сейчас для него действительно непростое время, но он благодарен, что получает большое количество поддержки от родных и близких. К актеру даже вернулась его бывшая жена Ребекка Гэйхарт, с которой они расстались почти семь лет назад.

По словам артиста, болезнь не помешает ему радовать поклонников новыми проектами. Он будет сниматься, пока это еще возможно. В планах у Дэйна работа над сериалом «Эйфория».

«Я чувствую себя счастливым, что могу работать. Уже на следующей неделе я возвращаюсь на съёмки и с нетерпением жду этого», - рассказал актер.

Отметим, что боковой амиотрофический склероз, а именно его диагностировали у Эрика, является неизлечимым заболеванием, которое со временем прогрессирует и приводит к параличу мышц. Больной перестает ходить, говорить и дышать.

Ранее Робби Уильямс заявил, что у него нашли цингу.