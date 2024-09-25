У 42-летней звезды сериала «Холлиокс» Али Бастиан нашли рак

42-летняя актриса Али Бастиан рассказала, что у нее обнаружили рак на II стадии. К врачу она решила обратиться из-за боли в груди.

В личном блоге звезда сериала «Холлиокс» призналась, что заподозрила что-то неладное, когда ей стало некомфортно кормить грудью маленькую дочь. У нее были неприятные ощущения в молочной железе, которые она не стала игнорировать и отправилась в больницу. Медики провели обследования, в ходе которых выяснилось, что у нее есть злокачественная опухоль.

«Я была в шоке, ведь у меня на руках две маленькие дочки. Муж один с ними не справится», - поделилась актриса.

Али незамедлительно начала проходить лечение, которое дает шанс на полное выздоровление. Бастиан назначили курс лучевой и химиотерапии. Супруг звезды, актер Дэвид О’Махони, поддерживает ее в борьбе с раком и помогает сохранять оптимизм.

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