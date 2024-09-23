«Это уже не он»: тяжелобольной Брюс Уиллис появился на публике и выглядел уставшим

Поклонники 69-летнего актера Брюса Уиллиса, страдающего тяжелым заболеванием, снова стали беспокоиться за его состояние здоровья после свежих кадров. Звезду фильма «Крепкий орешек» засняли в автомобиле в Лос-Анджелесе. Артист выглядел уставшим и, судя по всему, был без настроения. Об этом пишет Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

На снимках папарацци Брюс Уиллис предстал на пассажирском месте в автомобиле во время поездки по Лос-Анджелесу. За рулем был ассистент актера. Артист был одет в полосатую рубашку с воротником и светло-голубую куртку. Он выглядел уставшим и смотрел в окно.

«Тяжело признать, но это уже не он», «Он такой молодой, это очень печально», «Члены семьи должны оградить его от папарацци. Ведь он так заметно угасает. Лучше пусть все смотрят его фильмы и видят Брюса прежним», — пишут пользователи Сети.

Очередное публичное появление актера состоялось всего через несколько недель после того, как его дочь, 30-летняя Таллула Белль, поделилась положительными новостями о состоянии здоровья знаменитости.

«У него все стабильно, что в этой ситуации хорошо, и одновременно тяжело. Бывают болезненные дни, но в это время у нас так много любви», — объяснила дочь Брюса Уиллиса.

Напомним, в 2022 году стало известно о том, что актер был вынужден приостановить съемки в кино в связи с возрастными заболеваниями мозга, которые мешали ему работать. Также у Брюса Уиллиса развилась выраженная афазия — нарушение речи. В результате он завершил актерскую карьеру. В 2023 году артисту диагностировали лобно-височную деменцию, одним из симптомов которой является афазия.

Ранее сообщалось о том, что тяжелобольного Брюса Уиллиса заметили на прогулке в Калифорнии.