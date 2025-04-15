У 26-летнего рэпера Lil Nas X парализовало половину лица

«Когда я улыбаюсь во весь рот, между прочим, делаю это прямо сейчас… это похоже на "какого черта?". Я даже не могу нормально рассмеяться, братаны. О мой Бог. Так что... так что да», – сказал рэпер на кадрах и показал, что с ним произошло.

Фанаты посочувствовали певцу и поинтересовались, что стало причиной паралича лица. Они поддержали его в комментариях.

«Это паралич Белла? Если так, то это не смешно. Надеемся, скоро тебе станет лучше», – говорится в сообщении.

Поклонники подозревают, что у знаменитости паралич Белла – состояние, вызывающее внезапное ослабление мышц одной стороны лица. Обычно, этот синдром проходит в течение нескольких недель. Lil Nas X вышел на связь еще раз, чтобы успокоить всех переживающих.

«Ребята, я в порядке! Прекратите за меня переживать! Просто я выгляжу немного забавно, вот и все», – добавил рэпер.

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