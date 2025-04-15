У 26-летнего рэпера Lil Nas X парализовало половину лица
© MICHAEL TRAN/AFP/East News
Рэпер Lil Nas X, настоящее имя — Монтеро Ламар Хилл, рассказал о том, что у него парализовало половину лица. 26-летний лауреат нескольких премий «Грэмми» снял видео из больничной палаты и продемонстрировал в соцсетях, как сейчас выглядит.
Знаменитость вышел на связь с поклонниками и сообщил, что у него появились проблемы со здоровьем. Он попал в больницу после того, как обнаружил, что у него парализовало правую половину лица.
«Когда я улыбаюсь во весь рот, между прочим, делаю это прямо сейчас… это похоже на "какого черта?". Я даже не могу нормально рассмеяться, братаны. О мой Бог. Так что... так что да», – сказал рэпер на кадрах и показал, что с ним произошло.
Фанаты посочувствовали певцу и поинтересовались, что стало причиной паралича лица. Они поддержали его в комментариях.
«Это паралич Белла? Если так, то это не смешно. Надеемся, скоро тебе станет лучше», – говорится в сообщении.
Поклонники подозревают, что у знаменитости паралич Белла – состояние, вызывающее внезапное ослабление мышц одной стороны лица. Обычно, этот синдром проходит в течение нескольких недель. Lil Nas X вышел на связь еще раз, чтобы успокоить всех переживающих.
«Ребята, я в порядке! Прекратите за меня переживать! Просто я выгляжу немного забавно, вот и все», – добавил рэпер.
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