Тяжелобольной 86-летний Джек Николсон появился на публике после сообщений о скорой смерти

Некогда популярный голливудский актер, звезда фильма «Сияние» Джек Николсон в последние годы совсем перестал появляться на публике. Из-за деменции он начал угасать буквально на глазах, поэтому закрылся в своем загородном особняке и стал принимать в нем только самых близких. Друзья артиста сообщали, что осталось ему совсем недолго и что болезнь уже практически полностью поглотила его разум. Однако, вопреки всем этим удручающим слухам, Николсон решил прервать затворничество и вышел в свет.

86-летнего Джека заметили на баскетбольном матче между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлис». Выглядел при этом он если и не самым здоровым образом, то довольно веселым и жизнерадостным. Он также не отказывался фотографироваться с фанатами. Сопровождал его сын Рэй, с которым у него самые теплые отношения из всей семьи.

Появление Николсона вызвало настоящий фурор, так как в последний раз его видели на публике только в 2021 году. К слову, это тоже был баскетбольный матч. С тех пор о состоянии актера поклонники могли только догадываться.

Напомним, что несколько лет назад Николсону поставили диагноз деменция. Медики заявили, что справиться с заболеванием нет никаких шансов, поэтому родственникам голливудской звезды остается только ухаживать за ним и наслаждаться последними днями вместе. Как сообщали иностранные источники, хоть физически Джек и полностью выглядит в порядке, на самом деле его разум почти полностью разрушен.

Ранее стало известно, что у звезды «Росомахи» Хью Джекмана обнаружили подозрительные новообразования.