Тяжелобольной 78-летний режиссер Дэвид Линч развелся с четвертой женой Эмили

Режиссер Дэвид Линч завершил бракоразводный процесс с женой Эмили. Они разошлись без скандалов, так как заранее решили вопрос по разделу имущества и опекой над дочерью. Об этом сообщает In Touch.

Эмили была четвертой супругой создателя сериала «Твин Пикс». В суде Линч заявил, что достиг полного взаимопонимания с бывшей женой. Причем они договорились обо всем не только устно, но и зафиксировали все спорные моменты на бумаге.

Напомним, что о разводе стало известно в начале декабря. Инициатором выступила Эмили. Она подала заявление после 14-ти лет совместной жизни с Дэвидом. Она потребовала от режиссера выплаты алиментов, а также полной опеки над 11-летней дочкой. По слухам, Линч на все согласился, так как серьезно болен.

Дэвиду Линчу диагностировали эмфизему, из-за нее он вынужден постоянно передвигаться с кислородной маской. Проблемы с легкими у него начались из-за курения, но он не был готов отказаться от пагубной привычки, что и привело к непоправимым последствиям.

Ранее актер Евгений Пронин сообщил о разводе с женой после восьми лет совместной жизни.