«Ему трудно»: дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса раскрыла его нынешнее состояние

Дочь актера Брюса Уиллиса Таллула поделилась последними новостями о его состоянии. По ее словам, у него все стабильно, и с его болезнью это очень хорошо. Об этом она рассказала в интервью E! News.

Наследница «крепкого орешка» призналась, что члены семьи сильно переживают за Брюса, и его болезнь стала испытанием для всех них. Напомним, что в 2023 году стало известно, что у него прогрессирующая лобно-височная деменция, из-за чего ему нужен круглосуточный уход.

Таллула отметила, что болезнь отца сильно сблизила всех ее родственников. Они чаще проводят время вместе, собираются просто так и на праздники, чтобы Брюс всегда был окружен любовью. Особых изменений за прошедший год в состоянии актера не было, и его близкие считают эту стабильность хорошим знаком.

«Ему трудно, но болезнь создала для нас новые возможности для проявлений любви к семье», - рассказала Таллула.

К слову, родные Уиллиса признавались, что осознают его скорый уход, поэтому морально готовятся к этому.

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