Тяжелобольная Селин Дион готовится выйти на сцену в Лас-Вегасе впервые за 4 года

Певица Селин Дион выступит в Лас-Вегасе впервые за 4 года. На данный момент 56-летняя артистка уже приступила к репетициям. Об этом сообщает The Sun.

По словам инсайдеров Селин готовится к серии концертов. Они должны будут пройти осенью. Отмечается, что это будут 70-минутные шоу. Подготовка к ним ведется пока секретно, так как певице еще нужно время на восстановление.

Напомним, что в последний раз Дион выступала еще перед пандемией в 2020 году. После этого она поставила карьеру на паузу. Артистке в 2022 году диагностировали неврологическое расстройство — синдром мышечной скованности. Она отменила все концерты и начала проходить курс лечения. А в течение последних восьми месяцев вокалистка занималась восстановлением голоса.

Источник сообщает, что в грядущих шоу Селин Дион собирается исполнить свои главные хиты. Первое выступление планируется сделать короче других, чтобы оценить состояние певицы. Если ей станет хуже, то концерты будут отменены.

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