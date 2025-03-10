Тяжелобольная певица Селин Дион рассказала о мошенниках, действующих от ее имени

Певица Селин Дион предупредила поклонников о мошенниках, которые действуют от ее имени. Тяжелобольная исполнительница призналась, что с помощью нейросетей они создают песни с ее голосом и зарабатывают на этом.

Звезда вышла на связь в соцсетях и рассказала о музыке, которая сгенерирована искусственным интеллектом. Мошенники выпускают якобы официальные релизы и выдают их за творчество Селин.

Певица не стала приводить примеры, но журналисты вспомнили о треке Heal Me Lord, который появился на Youtube в начале 2025 года. Тогда видео посмотрели более миллиона пользователей.

«Пожалуйста, имейте в виду, что эти записи являются фальшивыми и не имеют отношения к песням из официальной дискографии», — добавила Дион.

Напомним, что из-за серьезного диагноза артистка почти перестала петь. Она поставила музыкальную карьеру на паузу, и появляется на публике лишь по исключительным поводам.

Знаменитости в 2022 году диагностировали синдром мышечной скованности. Не поддающееся лечению аутоиммунное неврологическое заболевание поражает центральную нервную систему и проявляется в неконтролируемых спазмах мышц.

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